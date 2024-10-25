İsteme Töreninde Evin Kuşunu da Unutmayan Damattan 10/10 Hareket: “Kuş Bohçası”

@busssozek adlı TikTok hesabından içerikler üreten kadın isteme töreninde yaşadığı tatlı anları paylaşmasıyla kalpleri eritti. Belli ki bir kez daha doğru kişiyi seçtiğine emin olmuştu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstemede incelik göstererek gelinin annesine ve kardeşlerine de çiçekler alındığını gördük ancak damat çıtayı epey yükseltti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çünkü evin biricik kuşu Çiko’yu da unutmayıp onun için bohça yaptırmıştı.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın