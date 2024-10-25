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İsteme Töreninde Evin Kuşunu da Unutmayan Damattan 10/10 Hareket: “Kuş Bohçası”

İsteme Töreninde Evin Kuşunu da Unutmayan Damattan 10/10 Hareket: “Kuş Bohçası”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 10:12

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@busssozek adlı TikTok hesabından içerikler üreten kadın isteme töreninde yaşadığı tatlı anları paylaşmasıyla kalpleri eritti. Belli ki bir kez daha doğru kişiyi seçtiğine emin olmuştu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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İstemede incelik göstererek gelinin annesine ve kardeşlerine de çiçekler alındığını gördük ancak damat çıtayı epey yükseltti.

İstemede incelik göstererek gelinin annesine ve kardeşlerine de çiçekler alındığını gördük ancak damat çıtayı epey yükseltti.

Çünkü evin biricik kuşu Çiko’yu da unutmayıp onun için bohça yaptırmıştı.

Çünkü evin biricik kuşu Çiko’yu da unutmayıp onun için bohça yaptırmıştı.

İşte detaylar 👇

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