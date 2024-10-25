Kız Arkadaşı Daha Rahat Sürsün Diye Oje Standı Yapan Adam Gönülleri Fethetti!

@meliisbb adlı TikTok hesabından içerikler üreten kadın, erkek arkadaşının ona yaptığı hediyeyi paylaşmasıyla kısa sürede viral oldu. Genç kadın dünyanın en şanslılarındandı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erkek arkadaşı daha rahat oje sürebilmesi için kurutucusu ve ışığı olan bir oje standı yapmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genç kadın o anları “Sen seviyorum demesen de olur” notuyla paylaştı.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın