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Kız Arkadaşı Daha Rahat Sürsün Diye Oje Standı Yapan Adam Gönülleri Fethetti!

Kız Arkadaşı Daha Rahat Sürsün Diye Oje Standı Yapan Adam Gönülleri Fethetti!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 09:32

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@meliisbb adlı TikTok hesabından içerikler üreten kadın, erkek arkadaşının ona yaptığı hediyeyi paylaşmasıyla kısa sürede viral oldu. Genç kadın dünyanın en şanslılarındandı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Erkek arkadaşı daha rahat oje sürebilmesi için kurutucusu ve ışığı olan bir oje standı yapmıştı.

Erkek arkadaşı daha rahat oje sürebilmesi için kurutucusu ve ışığı olan bir oje standı yapmıştı.

Genç kadın o anları “Sen seviyorum demesen de olur” notuyla paylaştı.

Genç kadın o anları “Sen seviyorum demesen de olur” notuyla paylaştı.

İşte detaylar 👇

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