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Geçirdiği Estetik Operasyonlarla 20 Yaş Gençleşen Kadının Değişimi Beğenileri Topladı

Geçirdiği Estetik Operasyonlarla 20 Yaş Gençleşen Kadının Değişimi Beğenileri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 11:24

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Her geçen gün estetik işi daha da gelişerek inanılmaz sonuçlara vesile oluyor. Sizler de biliyorsunuz ki özellikle günümüzde epey yaygın şekilde tercih ediliyor. Bir kadının da birkaç operasyondan sonraki hali görenlere doktoru sordurttu.

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Kendisi operasyonlardan önce fotoğrafta gördüğünüz gibiydi.

Kendisi operasyonlardan önce fotoğrafta gördüğünüz gibiydi.

Son hali ise bu şekilde oldu. Sizce hangi işlemleri tercih etmişti? Yorumlarda buluşalım.

Son hali ise bu şekilde oldu. Sizce hangi işlemleri tercih etmişti? Yorumlarda buluşalım.

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