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Her Yerde Dubai Çikolatasının Abartıldığını Görünce Öfke Kustu: “Popüler Kültür Köleliğinden İstifa Ediyorum”

Her Yerde Dubai Çikolatasının Abartıldığını Görünce Öfke Kustu: “Popüler Kültür Köleliğinden İstifa Ediyorum”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 13:40

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Sosyal medyada bir şey popüler olunca kısa sürede etkisinin çığ gibi büyüdüğünü görüyoruz. E millet olarak da abartmak kanımızda olunca önüne geçmek imkansız oluyor. Şimdilerde de son bir iki ayın gündemi Dubai çikolatası. Denemek için internetten ön sipariş oluşturanlar, pastane kuyruğu bekleyenler derken popülerliği aldı başını gitti.

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Sosyal medyada “Kürtlaç” olarak bilinen içerik üreticisi de bu duruma sessiz kalamadı.

Sosyal medyada “Kürtlaç” olarak bilinen içerik üreticisi de bu duruma sessiz kalamadı.

“Bu sefer popüler kültürün kölesi olmaktan istifa ediyorum” diyerek isyan etti. Peki ya siz hangi taraftasınız? Yorumlarda buluşalım.

“Bu sefer popüler kültürün kölesi olmaktan istifa ediyorum” diyerek isyan etti. Peki ya siz hangi taraftasınız? Yorumlarda buluşalım.

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