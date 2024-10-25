Her Yerde Dubai Çikolatasının Abartıldığını Görünce Öfke Kustu: “Popüler Kültür Köleliğinden İstifa Ediyorum”

Sosyal medyada bir şey popüler olunca kısa sürede etkisinin çığ gibi büyüdüğünü görüyoruz. E millet olarak da abartmak kanımızda olunca önüne geçmek imkansız oluyor. Şimdilerde de son bir iki ayın gündemi Dubai çikolatası. Denemek için internetten ön sipariş oluşturanlar, pastane kuyruğu bekleyenler derken popülerliği aldı başını gitti.