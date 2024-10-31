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Türkçe Öğrenmek İsteyenlerin Kafasını Karıştıran “Yüz” Kelimesi Bu Videoyla Size de Karmaşık Gelecek!

Türkçe Öğrenmek İsteyenlerin Kafasını Karıştıran “Yüz” Kelimesi Bu Videoyla Size de Karmaşık Gelecek!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.10.2024 - 16:23

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Bizler anadilimiz olduğu için Türkçenin pek de karmaşık olmadığını düşünüyor olabiliriz ancak yabancılar için dilimizi öğrenmek pek de kolay değil. Özellikle konu eş sesli kelimelere gelince işler epey karışıyor.

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@alpadgie adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi de bu konuya dair bir video çekti.

@alpadgie adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi de bu konuya dair bir video çekti.

“Yüz” kelimesini ele alan içerik üreticisi karmaşayı ortaya koymuştu.

“Yüz” kelimesini ele alan içerik üreticisi karmaşayı ortaya koymuştu.

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