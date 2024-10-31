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Makyajla Bambaşka Birine Dönüşen Uzak Doğulu Kadın “Dolandırıcılık” Dedirtti

Makyajla Bambaşka Birine Dönüşen Uzak Doğulu Kadın “Dolandırıcılık” Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.10.2024 - 17:44

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Makyaj sektöründe gelinen noktada inanılmaz sonuçlar görebiliyoruz. Her gördüğümüzde de şaşırmadan edemiyoruz. Özellikle de kimi Uzak Doğu ülkelerinde değişim odaklı yapılan makyajlar epey popüler. İşte şimdi onlardan biriyle karşınızdayız.

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Makyaja başlamadan önceki halinden eser bırakmamaya yeminli olan kadın kulağına kadar değişti.

Makyaja başlamadan önceki halinden eser bırakmamaya yeminli olan kadın kulağına kadar değişti.

Lensler, yüz geren bantlar ve makyaj derken sonuç gördüğünüz gibi oldu.

Lensler, yüz geren bantlar ve makyaj derken sonuç gördüğünüz gibi oldu.

İşte detaylar 👇

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