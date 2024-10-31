Makyajla Bambaşka Birine Dönüşen Uzak Doğulu Kadın “Dolandırıcılık” Dedirtti

Makyaj sektöründe gelinen noktada inanılmaz sonuçlar görebiliyoruz. Her gördüğümüzde de şaşırmadan edemiyoruz. Özellikle de kimi Uzak Doğu ülkelerinde değişim odaklı yapılan makyajlar epey popüler. İşte şimdi onlardan biriyle karşınızdayız.