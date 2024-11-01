Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Lvbel C5’in Şarkısıyla Düğün Klibi Çekmişlerdi: İkinci Video Geldi! Bakın Sülaleyi Nasıl İkna Etmişler

Lvbel C5’in Şarkısıyla Düğün Klibi Çekmişlerdi: İkinci Video Geldi! Bakın Sülaleyi Nasıl İkna Etmişler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.11.2024 - 11:06

Bir çift geçtiğimiz günlerde düğünlerinde Lvbel C5'in 'nE !?' şarkısına çektiği kliple sosyal medyada gündem olmuştu. Videonun sahibi, aile üyelerini ikna etme sürecini merak edenler için ikinci bir video ile cevap verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son dönemin popüler isimlerinden Lvbel C5'in 'nE !?' şarkısıyla klip çeken çiftin videosu sosyal medyada viral olmuştu hatırlarsanız.

Son dönemin popüler isimlerinden Lvbel C5'in 'nE !?' şarkısıyla klip çeken çiftin videosu sosyal medyada viral olmuştu hatırlarsanız.

Küçük büyük demeden tüm aile üyelerini ikna eden çift, düğün anlarını eğlenceli bir şekilde yansıtan bu video ile izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Küçük büyük demeden tüm aile üyelerini ikna eden çift, düğün anlarını eğlenceli bir şekilde yansıtan bu video ile izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

İzlemeyenler için klibi bu içeriğimizde bulabilirsiniz:

Herkes sülaleyi nasıl ikna ettiklerini merak ederken, videonun sahibi bu sorunun cevabını ikinci bir video ile verdi. Buyrun izliyoruz:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın