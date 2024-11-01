Lvbel C5’in Şarkısıyla Düğün Klibi Çekmişlerdi: İkinci Video Geldi! Bakın Sülaleyi Nasıl İkna Etmişler
Lvbel C5’in Şarkısıyla Düğün Klibi Çekmişlerdi: İkinci Video Geldi! Bakın Sülaleyi Nasıl İkna Etmişler
Bir çift geçtiğimiz günlerde düğünlerinde Lvbel C5'in 'nE !?' şarkısına çektiği kliple sosyal medyada gündem olmuştu. Videonun sahibi, aile üyelerini ikna etme sürecini merak edenler için ikinci bir video ile cevap verdi.
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Son dönemin popüler isimlerinden Lvbel C5'in 'nE !?' şarkısıyla klip çeken çiftin videosu sosyal medyada viral olmuştu hatırlarsanız.
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Küçük büyük demeden tüm aile üyelerini ikna eden çift, düğün anlarını eğlenceli bir şekilde yansıtan bu video ile izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.
Herkes sülaleyi nasıl ikna ettiklerini merak ederken, videonun sahibi bu sorunun cevabını ikinci bir video ile verdi. Buyrun izliyoruz:
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