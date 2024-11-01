Bir Doktor Küçük Çocuklara Verilmemesi Gereken İçecekleri Sıraladı: Taze Sıkılmış Meyve Suyu da Listede

@draycakalkan adlı Instagram hesabından içerikler üreten Dr. Ayça Kalkan, ebeveynleri küçük çocuklara verilmemesi gereken içecekler hakkında uyardı.
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Öncelikle taze sıkılmış meyve suyunun çok şekerli olması sebebiyle verilmemesi gerektiğini söyleyerek anlatmaya başladı.
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Ardından ise hazır meyve sularının, devam sütlerinin, gazlı içeceklerin ve kafein içeren içeceklerin de verilmemesi gerektiğini ekledi.
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