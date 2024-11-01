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Bir Doktor Küçük Çocuklara Verilmemesi Gereken İçecekleri Sıraladı: Taze Sıkılmış Meyve Suyu da Listede

Bir Doktor Küçük Çocuklara Verilmemesi Gereken İçecekleri Sıraladı: Taze Sıkılmış Meyve Suyu da Listede

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.11.2024 - 09:32

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@draycakalkan adlı Instagram hesabından içerikler üreten Dr. Ayça Kalkan, ebeveynleri küçük çocuklara verilmemesi gereken içecekler hakkında uyardı.

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Öncelikle taze sıkılmış meyve suyunun çok şekerli olması sebebiyle verilmemesi gerektiğini söyleyerek anlatmaya başladı.

Öncelikle taze sıkılmış meyve suyunun çok şekerli olması sebebiyle verilmemesi gerektiğini söyleyerek anlatmaya başladı.

Ardından ise hazır meyve sularının, devam sütlerinin, gazlı içeceklerin ve kafein içeren içeceklerin de verilmemesi gerektiğini ekledi.

Ardından ise hazır meyve sularının, devam sütlerinin, gazlı içeceklerin ve kafein içeren içeceklerin de verilmemesi gerektiğini ekledi.

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