Bir Doktor Küçük Çocuklara Verilmemesi Gereken İçecekleri Sıraladı: Taze Sıkılmış Meyve Suyu da Listede

Yağmurun Altında Sırılsıklam Halde Bulduğu Sokak Köpeğine Yeni Bir Hayat Veren Kanatsız Melek!

Alkollü Olduğu İçin Uçağa Alınmadı, Ortalığı Birbirine Kattı: Küfürlü Konuştuğu İçin Saldırıya Uğradı

Böylesini Ne Gördünüz Ne de Duydunuz! Şeytan Kostümüyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Koştu: Gözaltına Alındı