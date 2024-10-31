Bir Dönemlerin En Popüler İsimleri Bir Arada: Hayrettin'in Programında Kahkaha Dolu Anlar Yaşandı

YouTube platformu üzerinden yayınlanan Hayrettin ile Kaos Show, son zamanların en çok izlenen programlarından biri halinde geldi. Sosyal medyanın ikonik isimlerini programında ağırlayan Hayrettin şimdiyse Sefo, Kandıralı Ferdi, Çiros Efe, Emre Yücelen, Eren Karayılan, Altın Çocuk, Poyraz ile Yağız gibi birçok ismi bir araya getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kandıralı Ferdi’den şarkılar dinlediğimiz programda Emre Yücelen’in yorumları da es geçilmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir zamanlar sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri haline gelen herkes oradaydı. İzlerken sizlerin de şaşıracağı kişiler olacak!
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Hayrettin ile sirk.