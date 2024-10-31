Bir Dönemlerin En Popüler İsimleri Bir Arada: Hayrettin'in Programında Kahkaha Dolu Anlar Yaşandı

YouTube platformu üzerinden yayınlanan Hayrettin ile Kaos Show, son zamanların en çok izlenen programlarından biri halinde geldi. Sosyal medyanın ikonik isimlerini programında ağırlayan Hayrettin şimdiyse Sefo, Kandıralı Ferdi, Çiros Efe, Emre Yücelen, Eren Karayılan, Altın Çocuk, Poyraz ile Yağız gibi birçok ismi bir araya getirdi.