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Bir Dönemlerin En Popüler İsimleri Bir Arada: Hayrettin'in Programında Kahkaha Dolu Anlar Yaşandı

Bir Dönemlerin En Popüler İsimleri Bir Arada: Hayrettin'in Programında Kahkaha Dolu Anlar Yaşandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.10.2024 - 23:05

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YouTube platformu üzerinden yayınlanan Hayrettin ile Kaos Show, son zamanların en çok izlenen programlarından biri halinde geldi. Sosyal medyanın ikonik isimlerini programında ağırlayan Hayrettin şimdiyse Sefo, Kandıralı Ferdi, Çiros Efe, Emre Yücelen, Eren Karayılan, Altın Çocuk, Poyraz ile Yağız gibi birçok ismi bir araya getirdi.

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Kandıralı Ferdi’den şarkılar dinlediğimiz programda Emre Yücelen’in yorumları da es geçilmedi.

Kandıralı Ferdi’den şarkılar dinlediğimiz programda Emre Yücelen’in yorumları da es geçilmedi.

Bir zamanlar sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri haline gelen herkes oradaydı. İzlerken sizlerin de şaşıracağı kişiler olacak!

Bir zamanlar sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri haline gelen herkes oradaydı. İzlerken sizlerin de şaşıracağı kişiler olacak!

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rabarbaci

Hayrettin ile sirk.