Kanseri Yenerek Okula Dönen Tatlı Çocuk İçin Hazırlanan Sürpriz Karşılama Duygu Dolu Anlar Yaşattı!

Kanser tedavisi göreceği için bir süre eğitimine ara veren tatlı çocuk, kanseri yendikten sonra okula dönme vakti gelince öğretmenleri ve arkadaşları tarafından bir sürprizle karşılandı. Koridor balonlarla süslenmiş ve öğretmenleriyle arkadaşları onun için sıraya girmişti.