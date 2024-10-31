Kanseri Yenerek Okula Dönen Tatlı Çocuk İçin Hazırlanan Sürpriz Karşılama Duygu Dolu Anlar Yaşattı!

Kanser tedavisi göreceği için bir süre eğitimine ara veren tatlı çocuk, kanseri yendikten sonra okula dönme vakti gelince öğretmenleri ve arkadaşları tarafından bir sürprizle karşılandı. Koridor balonlarla süslenmiş ve öğretmenleriyle arkadaşları onun için sıraya girmişti.
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Koridora döndükten sonra alkışları ve balonları gören çocuğun şaşkınlığı yüzüne vurmuştu.
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Bir arkadaşıyla sarılan ve ardından sınıfına geçen çocuk için bu güzel sürprizin unutulmaz bir anı olacağı kesindi.
İşte o anlar 👇
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