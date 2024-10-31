Oğuzhan Alpdoğan Yine “Sosyolog” Yorumlarını Topladı: Herkesin Tanıyacağı O Barista

Birbirinden kaliteli video içerikleriyle hayatımıza giren Oğuzhan Alpdoğan, son paylaşımıyla yine ilgi odağı olmayı başardı. Gözünden hiçbir tiplemeyi kaçırmayan Alpdoğan, şimdiyse bir baristayı canlandırdı.
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“Yakın çevresinden para almayan, sürekli kafe değiştiren barista” notuyla paylaşımı yapan Alpdoğan alkışları topladı.
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Hepimizin muhakkak denk gelmiş olabileceği o baristayı canlandırma konusunda oyunculuğunu konuşturdu.
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