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Oğuzhan Alpdoğan Yine “Sosyolog” Yorumlarını Topladı: Herkesin Tanıyacağı O Barista

Oğuzhan Alpdoğan Yine “Sosyolog” Yorumlarını Topladı: Herkesin Tanıyacağı O Barista

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.10.2024 - 21:12

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Birbirinden kaliteli video içerikleriyle hayatımıza giren Oğuzhan Alpdoğan, son paylaşımıyla yine ilgi odağı olmayı başardı. Gözünden hiçbir tiplemeyi kaçırmayan Alpdoğan, şimdiyse bir baristayı canlandırdı.

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“Yakın çevresinden para almayan, sürekli kafe değiştiren barista” notuyla paylaşımı yapan Alpdoğan alkışları topladı.

“Yakın çevresinden para almayan, sürekli kafe değiştiren barista” notuyla paylaşımı yapan Alpdoğan alkışları topladı.

Hepimizin muhakkak denk gelmiş olabileceği o baristayı canlandırma konusunda oyunculuğunu konuşturdu.

Hepimizin muhakkak denk gelmiş olabileceği o baristayı canlandırma konusunda oyunculuğunu konuşturdu.

İşte detaylar 👇

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