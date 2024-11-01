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Ekim Ayından Verim Alamayan Kişilerin Güldüren İsyanı

Ekim Ayından Verim Alamayan Kişilerin Güldüren İsyanı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.11.2024 - 09:44

Ekim ayı kimine güzel kimine kasvetli geçti. Twitter kullanıcıları her ayı olduğu gibi bu ay da yaşadığı duygusal dalgalanmaları ''Ekim dump'' paylaşımlarıyla dile getirdi.. Bakalım Ekim ayından kimler verim almış, kimler alamamış...

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1. Bihter bile daha az acı çekmiştir.

2. Yer yer Kuzey Tekinoğlu gerginliği vardı üzerimizde.

2. Yer yer Kuzey Tekinoğlu gerginliği vardı üzerimizde.
twitter.com

3. Kimine güzel geçmiş.

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twitter.com
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