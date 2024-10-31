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Kızların İşaret Dilinden Problemlerini Çözemeyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kızların İşaret Dilinden Problemlerini Çözemeyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.10.2024 - 19:06

Bakalım Perşembe günü timeline'a kimler damga vurmuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
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Her şey karşılıklı.

Her şey karşılıklı.
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Bu kadar da olmasın.

Bu kadar da olmasın.
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Emredersiniz.

Emredersiniz.
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İncelenmesi lazım.

İncelenmesi lazım.
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Yeni icat etmiş.

Yeni icat etmiş.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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