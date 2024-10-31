Kızların İşaret Dilinden Problemlerini Çözemeyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kızların İşaret Dilinden Problemlerini Çözemeyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Perşembe günü timeline'a kimler damga vurmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlıyoruz!
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Her şey karşılıklı.
Bu kadar da olmasın.
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Emredersiniz.
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İncelenmesi lazım.
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Yeni icat etmiş.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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