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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.10.2024 - 17:13

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
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Popüler kültürden kaçamazsın!

Popüler kültürden kaçamazsın!
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Nasıl oldu?

Nasıl oldu?
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Böyle bir fedakarlık...

Böyle bir fedakarlık...
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O nasıl oldu?

O nasıl oldu?
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👇
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Tebrik ettik.

Tebrik ettik.
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Yorum sizin.

Yorum sizin.
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Niye o kadar kelime harcadınız ki?

Niye o kadar kelime harcadınız ki?
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Bir şeyler ters gitmiş.

Bir şeyler ters gitmiş.
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Sizce?

Sizce?
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Öğrenmiş olduk.

Öğrenmiş olduk.
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Çok enteresan.

Çok enteresan.
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Doğru söze ne denir?

Doğru söze ne denir?
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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Bunlar da tam senlik 👍

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