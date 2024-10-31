Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 😎
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Başlıyoruz!
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👇
Popüler kültürden kaçamazsın!
Nasıl oldu?
Böyle bir fedakarlık...
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O nasıl oldu?
👇
Tebrik ettik.
Yorum sizin.
Niye o kadar kelime harcadınız ki?
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Bir şeyler ters gitmiş.
Sizce?
Öğrenmiş olduk.
Çok enteresan.
Doğru söze ne denir?
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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