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Dersi İptal Olan Twitter Kullanıcısının Paylaştığı Amfi Goygoycuların Diline Fena Düştü!

Dersi İptal Olan Twitter Kullanıcısının Paylaştığı Amfi Goygoycuların Diline Fena Düştü!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
30.10.2024 - 22:33

Gün geçmiyor ki sosyal medyada paylaşılan bir görsel goygoycuların diline düşmesin... Bu defa dile düşen de bir amfiydi. 3 saat yol giden ama dersin iptal olduğunu görünce eve dönmek zorunda kalan Twitter (X) kullanıcısı, derse gireceği amfinin fotoğrafını paylaştı.

Eee, amfinin garip tasarımını gören goygoycular boş durur mu? Dilerseniz, girizgâhı daha fazla uzatmadan, paylaşıma gelen birbirinden komik yorumlara birlikte göz atalım.

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Önce yapılan paylaşımla başlayalım👇

Önce yapılan paylaşımla başlayalım👇
twitter.com

''4 vasıta 3 saat yol geldim ders iptalmiş eve dönüyorum hayat bitti''

Şimdi de amfiyi gören kullanıcıların yaptığı yorumlara bakalım👇

Şimdi de amfiyi gören kullanıcıların yaptığı yorumlara bakalım👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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