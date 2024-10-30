Dersi İptal Olan Twitter Kullanıcısının Paylaştığı Amfi Goygoycuların Diline Fena Düştü!
Dersi İptal Olan Twitter Kullanıcısının Paylaştığı Amfi Goygoycuların Diline Fena Düştü!
Gün geçmiyor ki sosyal medyada paylaşılan bir görsel goygoycuların diline düşmesin... Bu defa dile düşen de bir amfiydi. 3 saat yol giden ama dersin iptal olduğunu görünce eve dönmek zorunda kalan Twitter (X) kullanıcısı, derse gireceği amfinin fotoğrafını paylaştı.
Eee, amfinin garip tasarımını gören goygoycular boş durur mu? Dilerseniz, girizgâhı daha fazla uzatmadan, paylaşıma gelen birbirinden komik yorumlara birlikte göz atalım.
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Önce yapılan paylaşımla başlayalım👇
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Şimdi de amfiyi gören kullanıcıların yaptığı yorumlara bakalım👇
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