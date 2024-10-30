Çeyizlerindeki En Tatlı Vücut Liflerini Paylaşarak Annelerinin Kulaklarını Çınlatan Kişiler
Çeyizlerindeki En Tatlı Vücut Liflerini Paylaşarak Annelerinin Kulaklarını Çınlatan Kişiler
Çeyiz hazırlarken lazım olsun ya da olmasın her şeyi alma potansiyeli taşıyoruz. Bu sırada annelerimiz de boş durmuyor tabi. Yıllar öncesinden çeyizimiz için kendi elleriyle danteller, masa örtüleri, lifler hazırlıyorlar. Twitter'da da bir kullanıcı annesinin çeyizi için hazırladığı lifi paylaştı. Diğer kullanıcılar da durur mu... İşte çeyizlerindeki en ilginç lif örneklerini sergileyen kişiler...
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Her şey bu tweetle başladı. @bosyapiormm adlı kullanıcı annesinin çeyizine koyduğu lifi paylaştı.
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Diğer kullanıcılar da yarışa dahil olarak ''En tatliş benim lifim'' diyerek kendi çeyizlerindeki lifleri paylaşmaya başladı.
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İlk 3'te yer alabilir.
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