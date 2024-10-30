Çeyizlerindeki En Tatlı Vücut Liflerini Paylaşarak Annelerinin Kulaklarını Çınlatan Kişiler

Çeyiz hazırlarken lazım olsun ya da olmasın her şeyi alma potansiyeli taşıyoruz. Bu sırada annelerimiz de boş durmuyor tabi. Yıllar öncesinden çeyizimiz için kendi elleriyle danteller, masa örtüleri, lifler hazırlıyorlar. Twitter'da da bir kullanıcı annesinin çeyizi için hazırladığı lifi paylaştı. Diğer kullanıcılar da durur mu... İşte çeyizlerindeki en ilginç lif örneklerini sergileyen kişiler...