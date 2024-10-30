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Çeyizlerindeki En Tatlı Vücut Liflerini Paylaşarak Annelerinin Kulaklarını Çınlatan Kişiler

Çeyizlerindeki En Tatlı Vücut Liflerini Paylaşarak Annelerinin Kulaklarını Çınlatan Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.10.2024 - 16:11

Çeyiz hazırlarken lazım olsun ya da olmasın her şeyi alma potansiyeli taşıyoruz. Bu sırada annelerimiz de boş durmuyor tabi. Yıllar öncesinden çeyizimiz için kendi elleriyle danteller, masa örtüleri, lifler hazırlıyorlar. Twitter'da da bir kullanıcı annesinin çeyizi için hazırladığı lifi paylaştı. Diğer kullanıcılar da durur mu... İşte çeyizlerindeki en ilginç lif örneklerini sergileyen kişiler...

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Her şey bu tweetle başladı. @bosyapiormm adlı kullanıcı annesinin çeyizine koyduğu lifi paylaştı.

Her şey bu tweetle başladı. @bosyapiormm adlı kullanıcı annesinin çeyizine koyduğu lifi paylaştı.
twitter.com

Diğer kullanıcılar da yarışa dahil olarak ''En tatliş benim lifim'' diyerek kendi çeyizlerindeki lifleri paylaşmaya başladı.

Diğer kullanıcılar da yarışa dahil olarak ''En tatliş benim lifim'' diyerek kendi çeyizlerindeki lifleri paylaşmaya başladı.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

İlk 3'te yer alabilir.

İlk 3'te yer alabilir.
twitter.com
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