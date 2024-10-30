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"İstanbul'da Tek Yaşayan Kadının Bir Günü" İsimli Video İzleyenlerin Kafasını Karıştırdı

"İstanbul'da Tek Yaşayan Kadının Bir Günü" İsimli Video İzleyenlerin Kafasını Karıştırdı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
30.10.2024 - 12:19

Sosyal medyada tartışma yaratan videolara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da yalnız yaşayan bir kadının günü isimli video sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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İnternette viral olan videolara bir yenisi daha eklendi. "İstanbul’da tek yaşayan bir hanımefendinin bir günü" isimli video, bir kadının arabasından inmesiyle başlıyor.

İnternette viral olan videolara bir yenisi daha eklendi. "İstanbul’da tek yaşayan bir hanımefendinin bir günü" isimli video, bir kadının arabasından inmesiyle başlıyor.

Daha sonra videodaki kadının lüks bir rezidansa giriş yaptığını görüyoruz.

Daha sonra videodaki kadının lüks bir rezidansa giriş yaptığını görüyoruz.

Eve girer girmez çantasını boşaltan kadının eşyaları arasındaki lazer metre dikkat çekiyor. Hanımefendi çok büyük ihtimalle emlak ya da inşaat işiyle uğraşıyor.

Eve girer girmez çantasını boşaltan kadının eşyaları arasındaki lazer metre dikkat çekiyor. Hanımefendi çok büyük ihtimalle emlak ya da inşaat işiyle uğraşıyor.

Mutfağa girip yemek yapmaya başlayan kadın kendisine leziz bir pilav hazırlıyor fakat o da ne?

Mutfağa girip yemek yapmaya başlayan kadın kendisine leziz bir pilav hazırlıyor fakat o da ne?

Dolaptan bir anda kaburga çıkartan kadın başlıyor bir güzel kaburga dolması yapmaya.

Dolaptan bir anda kaburga çıkartan kadın başlıyor bir güzel kaburga dolması yapmaya.
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Yaptığı kaburga dolmasını afiyetle yiyen kadın, yalnız yaşayanları "Bizim hayatımız da keşke böyle olsa" diye düşündürüyor.

Yaptığı kaburga dolmasını afiyetle yiyen kadın, yalnız yaşayanları "Bizim hayatımız da keşke böyle olsa" diye düşündürüyor.

Yemekten sonra çayını demleyip bir güzel film seyreden kadına sosyal medyadan gelen yorumlar da çeşit çeşit.

Yemekten sonra çayını demleyip bir güzel film seyreden kadına sosyal medyadan gelen yorumlar da çeşit çeşit.

Önce videoyu ve detayları izleyelim 👇

"İstanbul'da yalnız yaşayan kadının bür günü" videosuna gelen yorumlardan bazıları ise şöyle 👇

"İstanbul'da yalnız yaşayan kadının bür günü" videosuna gelen yorumlardan bazıları ise şöyle 👇
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