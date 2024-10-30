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Dubai Çikolatasının Popülerleşmesiyle İşin Suyunun Çıktığını Gösteren Ürünler

Dubai Çikolatasının Popülerleşmesiyle İşin Suyunun Çıktığını Gösteren Ürünler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2024 - 14:10

Biz Heimlich manevrası, voleybol, sokak kedisi ve bazı şeylerin cılkını çıkarma ülkesiyiz. Bir yıldır bilinen Dubai çikolatası son haftalarda bir furyaya dönüştü ve bu çok da ucuz olmayan çikolata için belli başlı yerlerde kuyruklar oluştu, üreticiler taleplere yetişmemeye başladı. İş çikolatayla da bitmedi ve yeni ürünler uyduruldu. Bakalım içeriğin sonuna kadar gelebilecek misiniz?

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Dubai baklavasının kilosu 800 liraya satılıyor.

Dubai baklavasının kilosu 800 liraya satılıyor.

Bombası da üretildi.

Bombası da üretildi.

Muhallebisi de...

Muhallebisi de...

Cheesecake'e de körfez dokunuşu geldi. Bu daha suyu çıkmamış hali. Çünkü bunlar halen daha tatlı kategorisinde.

Cheesecake'e de körfez dokunuşu geldi. Bu daha suyu çıkmamış hali. Çünkü bunlar halen daha tatlı kategorisinde.

Dubai kısırı...

Dubai kısırı...
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Ve Dubai hamsisi hamleleri geldi.

Ve Dubai hamsisi hamleleri geldi.

Bir içerik üreticisi de kuru fasulye pilavlı Dubai çikolatası üretmeyi denedi.

Bir içerik üreticisi de kuru fasulye pilavlı Dubai çikolatası üretmeyi denedi.

Defteri bile çıktı. Bakalım bu furya nerede duracak?

Defteri bile çıktı. Bakalım bu furya nerede duracak?

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gilmore

ya bu dubai çikolatası furyası bu ilkbahar mı geçen sene mi vardı ? sonra ortadan kayboldu da yine neden hortladı? durmakta bitmiyor