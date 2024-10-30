Dubai Çikolatasının Popülerleşmesiyle İşin Suyunun Çıktığını Gösteren Ürünler

Biz Heimlich manevrası, voleybol, sokak kedisi ve bazı şeylerin cılkını çıkarma ülkesiyiz. Bir yıldır bilinen Dubai çikolatası son haftalarda bir furyaya dönüştü ve bu çok da ucuz olmayan çikolata için belli başlı yerlerde kuyruklar oluştu, üreticiler taleplere yetişmemeye başladı. İş çikolatayla da bitmedi ve yeni ürünler uyduruldu. Bakalım içeriğin sonuna kadar gelebilecek misiniz?