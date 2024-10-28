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Terapistlerinin Kullandığı En Çarpıcı Cümleleri Paylaşan Kişiler

Terapistlerinin Kullandığı En Çarpıcı Cümleleri Paylaşan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Onedio Editörü
28.10.2024 - 10:32

Son yıllarda daha fazla kişi terapi almaya başladı ve pek çok kişi de ruhlarındaki yaraları bu şekilde tamir edebildiğini gözlemliyor. Psikolojik terapiler bu kadar yaygın olunca terapistlerle geçen konuşmalar da sosyal medyada dile getiriliyor.

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Soru da bu konu üzerine soruldu.

Soru da bu konu üzerine soruldu.
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İlk başta biraz mizah döndü.

İlk başta biraz mizah döndü.
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Konu ekonomiye geldi...

Konu ekonomiye geldi...
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Ama oldukça çarpıcı hayat dersleri de var.

Ama oldukça çarpıcı hayat dersleri de var.
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