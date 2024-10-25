İki Kişilik Sütlaç İçin Çıktığı Yolda Bir Kazan Sütlaç Yapan Arkadaş Viral Oldu
İki Kişilik Sütlaç İçin Çıktığı Yolda Bir Kazan Sütlaç Yapan Arkadaş Viral Oldu
Mutfak işlerinde ölçüler, kıvamlar, malzeme türleri önemli. Çoğu zaman ölçüyü kaçırmış olabiliyoruz. Ancak bir ölçü kaçırmanın viral olabilmesi için işin iyice absürt bir duruma gelmesi gerekiyor. İki kişilik sütlaç yapayım derken tüm mahalleye yetecek sütlaç yapan arkadaş gibi...
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Tüm bu kaosun nedeni ise bir ölçek hatası...
Sıra goygoycularda...
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