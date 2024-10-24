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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.10.2024 - 16:19

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Şöyle rahatsızlık vereceksin.

Şöyle rahatsızlık vereceksin.
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Cevap ver!

Cevap ver!
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Aşırı bilimsel olmuş.

Aşırı bilimsel olmuş.
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Doğrudur!

Doğrudur!
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Aman diyelim!

Aman diyelim!
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Büyük başarı!

Büyük başarı!
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Ve mutlu mesut yaşamışlar!

Ve mutlu mesut yaşamışlar!
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twitter.com

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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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