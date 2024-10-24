Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?
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Başlayalım!
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Şöyle rahatsızlık vereceksin.
Cevap ver!
Aşırı bilimsel olmuş.
Doğrudur!
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Aman diyelim!
Büyük başarı!
Ve mutlu mesut yaşamışlar!
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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