Saatlerce Baksanız da Anlam Veremeyeceğiniz Birbirinden Tuhaf Fotolar
Saatlerce Baksanız da Anlam Veremeyeceğiniz Birbirinden Tuhaf Fotolar
Bazı anlamlı fotoğraflar vardır ki üzerine film çekilir, roman yazılır. Ancak bazı görsellerde o kadar farklı dinamikler bir araya gelir ki asla anlam veremeyiz. İşte internette viral olan absürt fotoğraflar...
via: anonimavukat
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Hafif kelime şakası da var.
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Amaç?
Aşkısı...
Kart ekstresi gelince böyle hissediyoruz.
Davetsiz bir misafir
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Ambalaj önemli.
Dik mi? Dik.
Hiyerarşi...
😔
Önemli bir uyarıyla kapatalım.
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