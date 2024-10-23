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Saatlerce Baksanız da Anlam Veremeyeceğiniz Birbirinden Tuhaf Fotolar

Saatlerce Baksanız da Anlam Veremeyeceğiniz Birbirinden Tuhaf Fotolar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
23.10.2024 - 15:54

Bazı anlamlı fotoğraflar vardır ki üzerine film çekilir, roman yazılır. Ancak bazı görsellerde o kadar farklı dinamikler bir araya gelir ki asla anlam veremeyiz. İşte internette viral olan absürt fotoğraflar... 

via: anonimavukat

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Hafif kelime şakası da var.

Hafif kelime şakası da var.

Amaç?

Amaç?

Aşkısı...

Aşkısı...

Kart ekstresi gelince böyle hissediyoruz.

Kart ekstresi gelince böyle hissediyoruz.

Davetsiz bir misafir

Davetsiz bir misafir
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Ambalaj önemli.

Ambalaj önemli.

Dik mi? Dik.

Dik mi? Dik.

Hiyerarşi...

Hiyerarşi...

😔

😔

Önemli bir uyarıyla kapatalım.

Önemli bir uyarıyla kapatalım.

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