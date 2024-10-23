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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
23.10.2024 - 12:07 Son Güncelleme: 23.10.2024 - 12:32

Hayatınız çok sıradan gidiyorsa bir de bu paylaşımlara bakın ve kendinize gelin! 😂

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1. Hayatsızlık iksiri diyebilir miyiz?

1. Hayatsızlık iksiri diyebilir miyiz?

2. Biz de bilmiyorduk...

2. Biz de bilmiyorduk...

3. Neden o kadar insanın ağzının değdiği şeyi yiyelim ki?

3. Neden o kadar insanın ağzının değdiği şeyi yiyelim ki?

4. Mizah desen var...

4. Mizah desen var...

5. Herkesin şeyine kimse karışamaz!

5. Herkesin şeyine kimse karışamaz!
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6. Komik mi şimdi bu?

6. Komik mi şimdi bu?

7. Fikirlerim tükenmek üzere...

7. Fikirlerim tükenmek üzere...

8. Pakistan'a gidince ne alalım diye soruyordunuz, buyurun cevap 👇

8. Pakistan'a gidince ne alalım diye soruyordunuz, buyurun cevap 👇

9. Allah'ım sen hepimizi uzak tut böylelerinden!

9. Allah'ım sen hepimizi uzak tut böylelerinden!

10. Şans gerçekten yanlış yerlere gidiyor bazen...

10. Şans gerçekten yanlış yerlere gidiyor bazen...

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