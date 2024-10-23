Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Hayatınız çok sıradan gidiyorsa bir de bu paylaşımlara bakın ve kendinize gelin! 😂
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1. Hayatsızlık iksiri diyebilir miyiz?
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2. Biz de bilmiyorduk...
3. Neden o kadar insanın ağzının değdiği şeyi yiyelim ki?
4. Mizah desen var...
5. Herkesin şeyine kimse karışamaz!
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6. Komik mi şimdi bu?
7. Fikirlerim tükenmek üzere...
8. Pakistan'a gidince ne alalım diye soruyordunuz, buyurun cevap 👇
9. Allah'ım sen hepimizi uzak tut böylelerinden!
10. Şans gerçekten yanlış yerlere gidiyor bazen...
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