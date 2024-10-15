Erman Toroğlu Zeki Müren ile Tanıştığı Yıllarda Sanatçının Futbolcularla Birlikte Olduğunu İddia Etti
Erman Toroğlu Zeki Müren ile Tanıştığı Yıllarda Sanatçının Futbolcularla Birlikte Olduğunu İddia Etti
Erman Toroğlu bu kez Zeki Müren ile ilgili yaptığı açıklamayla gündemde. Toroğlu, bir zamanlar Müren'in futbolcularla birlikte olduğunu iddia etti.
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Her açıklamasıyla sansasyon yaratan Erman Toroğlu, bu kez Zeki Müren ile ilgili anlattıklarıyla çok konuşulacağa benziyor.
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Müren ile yıllar önce bir araya geldiğini söyleyen Toroğlu, Sanat Güneşi'nin birlikte olduğu futbolcular olduğunu söyledi.
Futbolcuların üst bacak adeleleri belirgin olduğu için Müren'in de o görüntüden etiklendiğini söyledi Toroğlu.
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