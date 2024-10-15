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Erman Toroğlu Zeki Müren ile Tanıştığı Yıllarda Sanatçının Futbolcularla Birlikte Olduğunu İddia Etti

Erman Toroğlu Zeki Müren ile Tanıştığı Yıllarda Sanatçının Futbolcularla Birlikte Olduğunu İddia Etti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
15.10.2024 - 16:15

Erman Toroğlu bu kez Zeki Müren ile ilgili yaptığı açıklamayla gündemde. Toroğlu, bir zamanlar Müren'in futbolcularla birlikte olduğunu iddia etti.

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Her açıklamasıyla sansasyon yaratan Erman Toroğlu, bu kez Zeki Müren ile ilgili anlattıklarıyla çok konuşulacağa benziyor.

Her açıklamasıyla sansasyon yaratan Erman Toroğlu, bu kez Zeki Müren ile ilgili anlattıklarıyla çok konuşulacağa benziyor.

Müren ile yıllar önce bir araya geldiğini söyleyen Toroğlu, Sanat Güneşi'nin birlikte olduğu futbolcular olduğunu söyledi.

Müren ile yıllar önce bir araya geldiğini söyleyen Toroğlu, Sanat Güneşi'nin birlikte olduğu futbolcular olduğunu söyledi.

Futbolcuların üst bacak adeleleri belirgin olduğu için Müren'in de o görüntüden etiklendiğini söyledi Toroğlu.

Futbolcuların üst bacak adeleleri belirgin olduğu için Müren'in de o görüntüden etiklendiğini söyledi Toroğlu.

Erman Toroğlu'nun yaptığı o açıklama burada 👇

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