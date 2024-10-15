Magazin Tarihinin Kirli Çamaşırlarını Bir Bir Ortaya Döken Şokopop'tan Ağızları Açık Bırakan Paylaşımlar
Magazin Tarihinin Kirli Çamaşırlarını Bir Bir Ortaya Döken Şokopop'tan Ağızları Açık Bırakan Paylaşımlar
Magazin arşivlerinin korkulu rüyası Şokopop'tan az görülen ya da hiç bilmediğiniz fotoğraflar işte burada.
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Sibel Can 17 yaşında dansöz olduğunda işte böyle deli gibi para kazanmaya başlamıştı.
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Asuman Krause ve Emrah arasındaki reklam ilişkisinden bir sahne.
Gülben Ergen ve Seren Serengil bir zamanlar kankitoyken böyle yemeğe çıkmışlar.
Emel Müftüoğlu ve "Korkuyorum" klibinde oynayan İlknur Bozkurt arasında lezbiyenlik iddiaları neden ve nasıl çıkmıştı, onu biz de bilmiyoruz...
Tansu Çiller'in güneşlenirken çekilen bu fotoğrafından sonra ortalık resmen birbirine girmişti.
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Saba Tümer haber sunuculuğu yaparken o kadar mükemmel kahkaha attığını bilmiyorduk.
Kadir İnanır yeni bir dizi için saçlarını beyaz yapmaya çalışırken yanlışlıkla platin yaptırmıştı.
Fatih Ürek büyük bir özenle zurnayı öttürmeye çalışırken...
Güzeller güzeli İzel'in pop dünyasını domine ettiği zamanlar
Işın Karaca'nın o yıllardaki görünüşüne inanmayanlar burada mı?
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