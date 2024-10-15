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Magazin Tarihinin Kirli Çamaşırlarını Bir Bir Ortaya Döken Şokopop'tan Ağızları Açık Bırakan Paylaşımlar

Magazin Tarihinin Kirli Çamaşırlarını Bir Bir Ortaya Döken Şokopop'tan Ağızları Açık Bırakan Paylaşımlar

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
15.10.2024 - 12:57

Magazin arşivlerinin korkulu rüyası Şokopop'tan az görülen ya da hiç bilmediğiniz fotoğraflar işte burada.

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Sibel Can 17 yaşında dansöz olduğunda işte böyle deli gibi para kazanmaya başlamıştı.

Sibel Can 17 yaşında dansöz olduğunda işte böyle deli gibi para kazanmaya başlamıştı.

1987

Asuman Krause ve Emrah arasındaki reklam ilişkisinden bir sahne.

Asuman Krause ve Emrah arasındaki reklam ilişkisinden bir sahne.

Gülben Ergen ve Seren Serengil bir zamanlar kankitoyken böyle yemeğe çıkmışlar.

Gülben Ergen ve Seren Serengil bir zamanlar kankitoyken böyle yemeğe çıkmışlar.

1992

Emel Müftüoğlu ve "Korkuyorum" klibinde oynayan İlknur Bozkurt arasında lezbiyenlik iddiaları neden ve nasıl çıkmıştı, onu biz de bilmiyoruz...

Emel Müftüoğlu ve "Korkuyorum" klibinde oynayan İlknur Bozkurt arasında lezbiyenlik iddiaları neden ve nasıl çıkmıştı, onu biz de bilmiyoruz...

Tansu Çiller'in güneşlenirken çekilen bu fotoğrafından sonra ortalık resmen birbirine girmişti.

Tansu Çiller'in güneşlenirken çekilen bu fotoğrafından sonra ortalık resmen birbirine girmişti.

1993

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Saba Tümer haber sunuculuğu yaparken o kadar mükemmel kahkaha attığını bilmiyorduk.

Saba Tümer haber sunuculuğu yaparken o kadar mükemmel kahkaha attığını bilmiyorduk.

1998

Kadir İnanır yeni bir dizi için saçlarını beyaz yapmaya çalışırken yanlışlıkla platin yaptırmıştı.

Kadir İnanır yeni bir dizi için saçlarını beyaz yapmaya çalışırken yanlışlıkla platin yaptırmıştı.

2002

Fatih Ürek büyük bir özenle zurnayı öttürmeye çalışırken...

Fatih Ürek büyük bir özenle zurnayı öttürmeye çalışırken...

1992

Güzeller güzeli İzel'in pop dünyasını domine ettiği zamanlar

Güzeller güzeli İzel'in pop dünyasını domine ettiği zamanlar

1994

Işın Karaca'nın o yıllardaki görünüşüne inanmayanlar burada mı?

Işın Karaca'nın o yıllardaki görünüşüne inanmayanlar burada mı?

1998

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