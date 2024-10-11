Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Haftalık dert yumağınız geri geldi. Bakalım en çok hangisi sinirlerinizi zıplatacak?
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1. Sar bana oradan 2 kavanoz!
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2. Benim diyecek laflarım tükendi artık...
3. Bana bi kusma geldi...
4. İstediğin fake olsun, o kolay!
5. Tamam sorarlarsa cevabımız hazır 👍
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6. Yağlama ısmarlarsan ben gelirim 😍
7. Offff inanılmaz bir tehlikesin sen karşim!
8. Bence daha çok sever ama sen bilirsin...
9. Bunların acil olarak toplumdan uzaklaştırılması lazım, çok acil!
10. Ben fena oldum, kaçıyorum! Bye!
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