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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
11.10.2024 - 17:04 Son Güncelleme: 11.10.2024 - 17:28

Haftalık dert yumağınız geri geldi. Bakalım en çok hangisi sinirlerinizi zıplatacak?

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1. Sar bana oradan 2 kavanoz!

1. Sar bana oradan 2 kavanoz!

2. Benim diyecek laflarım tükendi artık...

2. Benim diyecek laflarım tükendi artık...

3. Bana bi kusma geldi...

3. Bana bi kusma geldi...

4. İstediğin fake olsun, o kolay!

4. İstediğin fake olsun, o kolay!

5. Tamam sorarlarsa cevabımız hazır 👍

5. Tamam sorarlarsa cevabımız hazır 👍
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6. Yağlama ısmarlarsan ben gelirim 😍

6. Yağlama ısmarlarsan ben gelirim 😍

7. Offff inanılmaz bir tehlikesin sen karşim!

7. Offff inanılmaz bir tehlikesin sen karşim!

8. Bence daha çok sever ama sen bilirsin...

8. Bence daha çok sever ama sen bilirsin...

9. Bunların acil olarak toplumdan uzaklaştırılması lazım, çok acil!

9. Bunların acil olarak toplumdan uzaklaştırılması lazım, çok acil!

10. Ben fena oldum, kaçıyorum! Bye!

10. Ben fena oldum, kaçıyorum! Bye!

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