Kadın Cinayetlerini Protesto Yürüyüşüne Katılan Bir Kadına Gelen Kan Dondurucu Yorum
Kadın Cinayetlerini Protesto Yürüyüşüne Katılan Bir Kadına Gelen Kan Dondurucu Yorum
Kadına şiddet sadece evde ve dışarda değil, sosyal medyada da devam ediyor. Kadın cinayetlerini protesto eden bir kadına sosyal medyadan gelen yorum herkesin kanını dondurdu.
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Türkiye, Semih Çelik tarafından canice katledilen İkbal ve Ayşenur sebebiyle ayakta. Kadın cinayetlerine karşı öfke dalgası giderek büyüyor.
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Yurdun dört bir yanında kadın cinayetlerine karşı protesto yürüyüşleri gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz gün Samsun'da düzenlenmiş, kadınlar ellerinde pankartlarla yürümüştü.
Yürüyüş sırasında dikkat çeken pankartlardan biri de "Buraya gelmeme izin vermeyen annem için de geldim. Kadın cinayetleri politiktir." olmuştu.
Sosyal medyada da paylaşılan bu pankarta kan dondurucu bir yorum geldi. Ramazan A. tarafından pankartı tutan kadına yönelik yazılan yorum şöyleydi: "Biri bunu da 5 parçaya ayırsın"
Ramazan A. isimli kullanıcı sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.
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