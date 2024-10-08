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Ameliyatsız Meme Büyütme Operasyonu Olan Kadın Yaşadığı Trajediyi Fotoğraflarla Günbegün Anlattı

Ameliyatsız Meme Büyütme Operasyonu Olan Kadın Yaşadığı Trajediyi Fotoğraflarla Günbegün Anlattı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
08.10.2024 - 12:40 Son Güncelleme: 08.10.2024 - 12:44

Bazı estetik operasyonları yaptırmadan önce çok iyi düşünmeniz lazım, tıpkı bu kadının başına gelenler gibi!

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Silikon gibi implantlar yerine dolgu olarak enjekte edilen ameliyatsız işlemler, estetik müdahaleler için oldukça sık tercih ediliyor

Silikon gibi implantlar yerine dolgu olarak enjekte edilen ameliyatsız işlemler, estetik müdahaleler için oldukça sık tercih ediliyor

Ancak bu dolgular uzun vadede birtakım komplikasyonlara sebep oluyor. Dışarıdan çok kolay gibi görünen işlemi yaptıran bir kadının anlattıklarını öğrenince dolgularla ilgili fikrinizi yeniden gözden geçireceksiniz.

Ancak bu dolgular uzun vadede birtakım komplikasyonlara sebep oluyor. Dışarıdan çok kolay gibi görünen işlemi yaptıran bir kadının anlattıklarını öğrenince dolgularla ilgili fikrinizi yeniden gözden geçireceksiniz.

Bu genç kadın, yıllar önce memeleri için dolgu yaptırmış 👇

Bu genç kadın, yıllar önce memeleri için dolgu yaptırmış 👇

Ve bakın o acılı süreç nasıl başlamış....

Ve bakın o acılı süreç nasıl başlamış....

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Bu tur işlemleri yaptırmadan önce birkaç kez düşünmeniz dileğiyle...

Bu tur işlemleri yaptırmadan önce birkaç kez düşünmeniz dileğiyle...
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