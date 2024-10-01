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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
01.10.2024 - 12:15

Bu görseller neredeyse hayatımızın sınavı gibi. Bakalım en çok hangisi sizi allak bullak edecek?

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1. Şaka yapıcam diye eşinizi dostunuzu hastanelik edeceksiniz he!

1. Şaka yapıcam diye eşinizi dostunuzu hastanelik edeceksiniz he!

2. Bol bol düşünecek zamanın var artık...

2. Bol bol düşünecek zamanın var artık...

3. Adama yemek hazırladıktan sonra masa olarak da hizmet veren kadın. Ablam inan ki değmez!

3. Adama yemek hazırladıktan sonra masa olarak da hizmet veren kadın. Ablam inan ki değmez!

4. Yeni damatların çilesi bitmiyor...

4. Yeni damatların çilesi bitmiyor...

5. Evladın da hayırlısı lazım!

5. Evladın da hayırlısı lazım!
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6. Hoş geldin kanserojen madde, seni şöyle köşeye alalım.

6. Hoş geldin kanserojen madde, seni şöyle köşeye alalım.

7. Kurbanlık koyun gibi olmuşsundur ah yaaa :(((

7. Kurbanlık koyun gibi olmuşsundur ah yaaa :(((

8. Zihniyete bak zihniyete!

8. Zihniyete bak zihniyete!

9. Sırt ağrısı tedavisiymiş bu. Bilemiyorum...

9. Sırt ağrısı tedavisiymiş bu. Bilemiyorum...

10. Fotoğraf çekeceğine acile mi gitseydin acaba?

10. Fotoğraf çekeceğine acile mi gitseydin acaba?

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