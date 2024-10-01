Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Bu görseller neredeyse hayatımızın sınavı gibi. Bakalım en çok hangisi sizi allak bullak edecek?
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1. Şaka yapıcam diye eşinizi dostunuzu hastanelik edeceksiniz he!
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2. Bol bol düşünecek zamanın var artık...
3. Adama yemek hazırladıktan sonra masa olarak da hizmet veren kadın. Ablam inan ki değmez!
4. Yeni damatların çilesi bitmiyor...
5. Evladın da hayırlısı lazım!
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6. Hoş geldin kanserojen madde, seni şöyle köşeye alalım.
7. Kurbanlık koyun gibi olmuşsundur ah yaaa :(((
8. Zihniyete bak zihniyete!
9. Sırt ağrısı tedavisiymiş bu. Bilemiyorum...
10. Fotoğraf çekeceğine acile mi gitseydin acaba?
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