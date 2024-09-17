Kayserili Damat Adayı Gelinin Düğünden Önce Talep Ettiklerini Duyunca Arkasına Bakmadan Kaçtı
Kayserili Damat Adayı Gelinin Düğünden Önce Talep Ettiklerini Duyunca Arkasına Bakmadan Kaçtı
Kayserili damat adayı, gelinin inanılmaz isteklerini öğrenince düğünden önce yüzük attı.
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Evlenmek günümüzde maddi olarak her zamankinden daha zor. Düğün masrafları ve yeni ev kurmak, genç çiftlerin belini büküyor.
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Bugün sosyal medyada yayılan bir habere göre Kayseri'de evlenmek üzere olan bir çift, gelin hanımın istekleri sebebiyle dünyaevine giremedi. Damadın nişanı atmasına sebep olan o kalemlerden bazıları şöyle 👇
Söz kesimi sırasında kahve fincanı içerisine konulmuş bir araba anahtarı.
Nişandan önce 200 bin TL'lik yüzük.
Düğünden önce döşenmiş 3+1 ev.
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30 tane Adana burması bilezik.
Siz ne düşünüyorsunuz? Ayrılan damat mı haklı yoksa talep eden gelin mi?
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