Bir Zamanlar Hey Yerde Gördüğümüz Bu Nostaljik Detayları Hatırlayınca Yaşlandığınızı Hissedeceksiniz
Bir Zamanlar Hey Yerde Gördüğümüz Bu Nostaljik Detayları Hatırlayınca Yaşlandığınızı Hissedeceksiniz
Hayat su gibi akıp giderken şöyle bir geriye dönüp bakalım istedik ve bakın karşımıza neler çıktı?
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Şimdi sizi biraz eskiye, televizyon kumandası yerine evdeki çocukların kullanıldığı yıllara götüreceğiz. Bakalım bunlardan hangilerini hatırlayacaksınız?
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Araba alarmı gibi birbirinden farklı ses çıkartan şu anahtarlığın tuşlarına basmış olanlar burada mı?
Bir zamanlar sular pet şişelerde değil poşetlerde olurdu. Pipetle poşeti delip suyu içmenin ayrı bir zevki olduğunu da hatırlatalım.
Şehirler arası otobüslerde, koltukların arkasında kül tablası bulunuyordu. Düşüncesi bile şimdi rahatsız edici.
Meraklı kız çocuklarının annelerinin makyaj malzemesini karıştırırken sürdüğü ve asla çıkaramadığı şu sihirli rujlar da pek güzeldi.
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Taksicilerin dikiz aynasına asarak dekor olarak kullandığı CD'ler artık tarih oldu.
Her tuvalet masasının önünde bulunan bu nostaljik parfümlerin kokusu hala burnumuzun ucunda.
Kırmızı ojeli el şeklindeki sabunluk da korku filmi gibiydi biraz.
Şu Simtel elektrikli süpürgelerden de olmayan ev yok gibiydi neredeyse. Hepsini düşününce kaçta kaç yaptınız?
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