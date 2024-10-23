Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
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Başlayalım!
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Baba tavsiyesi...
Kısa ve net kesmiş.
Böyle bir fakirlik
Biraz yanlış anlamış.
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Deccal misin?
Aile WhatsApp gruplarında yaşananlar...
Kesin akım var.
Sus!
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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