Evlerindeki En Tuhaf Eşyaları Paylaşarak Estetik Kaygılara Kafa Göz Giren Kişiler
Evlerindeki En Tuhaf Eşyaları Paylaşarak Estetik Kaygılara Kafa Göz Giren Kişiler
Estetik kaygı çağında yaşıyoruz ve bir eşya alırken bırakın rengi, rengin tonu bile o eşyayı almamızda kriter olabiliyor. Ancak böyle kaygıları olmayan insanlar da var ve evlerindeki tuhaf eşyalarla mutlular...
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Her şey bu sakız standıyla başladı.
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Çorulmuş nesneler...
Fonksiyonel bir takılık
Kimileri de estetik duruyor.
🤔
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