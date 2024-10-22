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Evlerindeki En Tuhaf Eşyaları Paylaşarak Estetik Kaygılara Kafa Göz Giren Kişiler

Evlerindeki En Tuhaf Eşyaları Paylaşarak Estetik Kaygılara Kafa Göz Giren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.10.2024 - 10:45

Estetik kaygı çağında yaşıyoruz ve bir eşya alırken bırakın rengi, rengin tonu bile o eşyayı almamızda kriter olabiliyor. Ancak böyle kaygıları olmayan insanlar da var ve evlerindeki tuhaf eşyalarla mutlular...

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Her şey bu sakız standıyla başladı.

Her şey bu sakız standıyla başladı.
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Çorulmuş nesneler...

Çorulmuş nesneler...
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Fonksiyonel bir takılık

Fonksiyonel bir takılık
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Kimileri de estetik duruyor.

Kimileri de estetik duruyor.
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