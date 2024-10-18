Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Geçtiğimiz hafta eski adıyla Twitter yeni adıyla X'te mizaha yön veren paylaşımlara göz atalım.
İyi eğlenceler
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Başlayalım.
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Herkes bakan olamaz.
Gurme bir zevktir...
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Güzel denk geliş
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Geçmiş olsun.
Aman!
İşe yaramamış demek.
Bu kadar edebiyat parçalamasak mı?
Kafada klip çekenler...
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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