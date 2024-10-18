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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.10.2024 - 16:20

Geçtiğimiz hafta eski adıyla Twitter yeni adıyla X'te mizaha yön veren paylaşımlara göz atalım.

İyi eğlenceler

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Başlayalım.

Başlayalım.
twitter.com

Herkes bakan olamaz.

Herkes bakan olamaz.
twitter.com

Gurme bir zevktir...

Gurme bir zevktir...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Güzel denk geliş

Güzel denk geliş
twitter.com
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Geçmiş olsun.

Geçmiş olsun.
twitter.com

Aman!

Aman!
twitter.com

İşe yaramamış demek.

İşe yaramamış demek.
twitter.com

Bu kadar edebiyat parçalamasak mı?

Bu kadar edebiyat parçalamasak mı?
twitter.com

Kafada klip çekenler...

Kafada klip çekenler...
twitter.com
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twitter.com

👇

👇
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👇
twitter.com

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👇
twitter.com

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com
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