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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
17.10.2024 - 14:50

Bakalım kısaltmalı da olsa eril söylemlere kaçmadan kimler güldürmeyi başarmış?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Biraz da toplu taşıma anıları...

Biraz da toplu taşıma anıları...
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Kızlar, sakın!

Kızlar, sakın!
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👇
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👇

👇
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Ayran double olsun.

Ayran double olsun.
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Her şeyin zamanı var.

Her şeyin zamanı var.
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İyi iş fikri.

İyi iş fikri.
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Destek mesajları devam ediyor.

Destek mesajları devam ediyor.
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Savunma sanayi için gerekliymiş.

O para hiç gelmez.

O para hiç gelmez.
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Kısır döngü

Kısır döngü
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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