Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Bakalım kısaltmalı da olsa eril söylemlere kaçmadan kimler güldürmeyi başarmış?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Biraz da toplu taşıma anıları...
Kızlar, sakın!
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Ayran double olsun.
Her şeyin zamanı var.
İyi iş fikri.
Destek mesajları devam ediyor.
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O para hiç gelmez.
Kısır döngü
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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