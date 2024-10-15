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Ağdacı Ablalarla Samimiyet Dozunu Kaçırarak Güldüren Kişiler

Ağdacı Ablalarla Samimiyet Dozunu Kaçırarak Güldüren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.10.2024 - 16:00

İnsanlarla birebir iletişime geçilen meslekler her zaman daha zordur. Eğer epilasyon uzmanı veya ağdacı gibi fazla iletişim gerektiren bir işse ortaya garip durumlar çıkabilir. Bir de olaya ağdacının değil de hizmet alan kişinin gözünden bakalım.

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Başlıkta samimiyet demiştik.

Başlıkta samimiyet demiştik.
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Bir de teslimiyet...

Bir de teslimiyet...
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Şikayetler de var.

Şikayetler de var.
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Dert ortağıdır ağdacı

Dert ortağıdır ağdacı
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