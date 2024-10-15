Ağdacı Ablalarla Samimiyet Dozunu Kaçırarak Güldüren Kişiler

İnsanlarla birebir iletişime geçilen meslekler her zaman daha zordur. Eğer epilasyon uzmanı veya ağdacı gibi fazla iletişim gerektiren bir işse ortaya garip durumlar çıkabilir. Bir de olaya ağdacının değil de hizmet alan kişinin gözünden bakalım.