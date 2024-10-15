Duygusal Boşluklarını Mizahla Doldurarak Güldüren Twitter Kullanıcıları
Duygusal Boşluklarını Mizahla Doldurarak Güldüren Twitter Kullanıcıları
Bir Twitter kullanıcısı takipçilerinden duygusal olarak ne durumda olduklarını anlatmalarını istedi. Duygusal işler biraz karmaşık olduğu için umutlu umutsuz, neşeli neşesiz pek çok yanıt geldi.
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Soruya bakalım...
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Bir de yanıtlara göz atalım!
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