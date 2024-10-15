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Duygusal Boşluklarını Mizahla Doldurarak Güldüren Twitter Kullanıcıları

Duygusal Boşluklarını Mizahla Doldurarak Güldüren Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.10.2024 - 12:02

Bir Twitter kullanıcısı takipçilerinden duygusal olarak ne durumda olduklarını anlatmalarını istedi. Duygusal işler biraz karmaşık olduğu için umutlu umutsuz, neşeli neşesiz pek çok yanıt geldi.

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Soruya bakalım...

Soruya bakalım...
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Bir de yanıtlara göz atalım!

Bir de yanıtlara göz atalım!
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