İnternet Arşivlerinin Derinlerinden Çıksa da Güldürebilen Abuk Subuk Görseller
İnternet Arşivlerinin Derinlerinden Çıksa da Güldürebilen Abuk Subuk Görseller
Bazen gülmek için belirli bir içerik açmaya, belli bir akımı takip etmeye gerek kalmıyor. Hiç alakasız şeyler boşluğumuza gelebiliyor. Bir X kullanıcısı da rastgele görseller istedi. Birbirinden absürt yanıtlar geldi.
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İstek şu şekildeydi.
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Yanıtlar gecikmedi.
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