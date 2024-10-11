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İnternet Arşivlerinin Derinlerinden Çıksa da Güldürebilen Abuk Subuk Görseller

İnternet Arşivlerinin Derinlerinden Çıksa da Güldürebilen Abuk Subuk Görseller

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.10.2024 - 14:00

Bazen gülmek için belirli bir içerik açmaya, belli bir akımı takip etmeye gerek kalmıyor. Hiç alakasız şeyler boşluğumuza gelebiliyor. Bir X kullanıcısı da rastgele görseller istedi. Birbirinden absürt yanıtlar geldi.

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İstek şu şekildeydi.

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Yanıtlar gecikmedi.

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