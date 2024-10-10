Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 😎
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabuları yık!
Trip atıyor.
Siz de denk gelin.
Benzemiyor diyen çarpılır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evrenden iste.
Olabilir. Mümkün.
Dubai çikolatası desek tahin ne alaka?
👍
Bir Selim Bey mizahı daha...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın