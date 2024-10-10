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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.10.2024 - 17:32

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Tabuları yık!

Tabuları yık!
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Trip atıyor.

Trip atıyor.
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Siz de denk gelin.

Siz de denk gelin.
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Benzemiyor diyen çarpılır.

Benzemiyor diyen çarpılır.
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Evrenden iste.

Evrenden iste.
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Olabilir. Mümkün.

Olabilir. Mümkün.
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Dubai çikolatası desek tahin ne alaka?

Dubai çikolatası desek tahin ne alaka?
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👍

👍
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Bir Selim Bey mizahı daha...

Bir Selim Bey mizahı daha...
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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