Benzinlik Oyuncaklarından Güven Vermeyen Sıvı Sabunluğa Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Benzinlik Oyuncaklarından Güven Vermeyen Sıvı Sabunluğa Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Salı günü hangi tweetler öne çıkmış?
İyi eğlenceler 🚀
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Fazla masum duruyor.
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Bu da sınıfsal...
Heves bırakmadılar.
Aura meselesi...
Hiç güven veremedi.
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Biraz da nostalji.
Böyle kişiler lazım.
2000'liğe kadar konuşulur.
Hiç stresli değil.
Kapatalım!
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