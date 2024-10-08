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Benzinlik Oyuncaklarından Güven Vermeyen Sıvı Sabunluğa Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Benzinlik Oyuncaklarından Güven Vermeyen Sıvı Sabunluğa Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.10.2024 - 18:28

Bakalım Salı günü hangi tweetler öne çıkmış?

İyi eğlenceler 🚀

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Fazla masum duruyor.

Fazla masum duruyor.
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Bu da sınıfsal...

Bu da sınıfsal...
twitter.com

Heves bırakmadılar.

Heves bırakmadılar.
twitter.com

Aura meselesi...

Aura meselesi...
twitter.com

Hiç güven veremedi.

Hiç güven veremedi.
twitter.com
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Biraz da nostalji.

Biraz da nostalji.
twitter.com

Böyle kişiler lazım.

Böyle kişiler lazım.
twitter.com

2000'liğe kadar konuşulur.

2000'liğe kadar konuşulur.
twitter.com

Hiç stresli değil.

Hiç stresli değil.
twitter.com

Kapatalım!

Kapatalım!
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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