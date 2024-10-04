Para Üzerindeki Arapça Yazıyı Yorumlayan Goygoycuların Pek Bi' Orijinal Fikirleri
Para Üzerindeki Arapça Yazıyı Yorumlayan Goygoycuların Pek Bi' Orijinal Fikirleri
Sosyal medyadaki kullanıcılardan bir şey rica ederken iki kez düşünmeniz gerekiyor. Bir kişi, bulduğu para üzerindeki Arapça notun ne anlama geldiğini Twitter (X) ahalisine sordu.
Gelen cevaplar ise birbirinden orijinaldi.
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Bir Twitter kullanıcısı, denk geldiği paranın üzerindeki Arapça notun ne anlama geldiğini merak etti.
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Bu paylaşım goygoycuların diline düşünce ortaya da birbirinden güzel fikirler çıktı!
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