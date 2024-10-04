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Goygoy
Para Üzerindeki Arapça Yazıyı Yorumlayan Goygoycuların Pek Bi' Orijinal Fikirleri

Para Üzerindeki Arapça Yazıyı Yorumlayan Goygoycuların Pek Bi' Orijinal Fikirleri

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
04.10.2024 - 22:01

Sosyal medyadaki kullanıcılardan bir şey rica ederken iki kez düşünmeniz gerekiyor. Bir kişi, bulduğu para üzerindeki Arapça notun ne anlama geldiğini Twitter (X) ahalisine sordu.

Gelen cevaplar ise birbirinden orijinaldi.

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Bir Twitter kullanıcısı, denk geldiği paranın üzerindeki Arapça notun ne anlama geldiğini merak etti.

Bir Twitter kullanıcısı, denk geldiği paranın üzerindeki Arapça notun ne anlama geldiğini merak etti.
twitter.com

Bu paylaşım goygoycuların diline düşünce ortaya da birbirinden güzel fikirler çıktı!

Bu paylaşım goygoycuların diline düşünce ortaya da birbirinden güzel fikirler çıktı!
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com
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Peki sizce ne yazıyor? Buyurun yorumlara!

Peki sizce ne yazıyor? Buyurun yorumlara!
twitter.com

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