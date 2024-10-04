İsim Hafızası Zayıf Olanlardan Depresyon Çekyatına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
İsim Hafızası Zayıf Olanlardan Depresyon Çekyatına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Cuma timeline'ını kimler şenlendirmiş?
İyi eğlenceler 🚀
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Röportaj Adam'ın paylaşımıyla başlayalım.
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Artık uzman olmuştur.
Fazla marjinal!
Doğallık iyidir.
Vizyon budur!
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Parmalı da olabilirsin.
Çok iyi teselli.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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