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İsim Hafızası Zayıf Olanlardan Depresyon Çekyatına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İsim Hafızası Zayıf Olanlardan Depresyon Çekyatına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
04.10.2024 - 17:56

Bakalım Cuma timeline'ını kimler şenlendirmiş?

İyi eğlenceler 🚀

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Röportaj Adam'ın paylaşımıyla başlayalım.

Röportaj Adam'ın paylaşımıyla başlayalım.

Artık uzman olmuştur.

Artık uzman olmuştur.
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Fazla marjinal!

Fazla marjinal!
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Doğallık iyidir.

Doğallık iyidir.
twitter.com

Vizyon budur!

Vizyon budur!
twitter.com
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Parmalı da olabilirsin.

Parmalı da olabilirsin.
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Çok iyi teselli.

Çok iyi teselli.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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