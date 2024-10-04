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Aldıkları Çiçeklere Bebek Gibi Baktıklarını Kanıtlayan Kadınlar

Aldıkları Çiçeklere Bebek Gibi Baktıklarını Kanıtlayan Kadınlar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
04.10.2024 - 13:53

Özel günler, doğum günleri, bazen öylesine... Kadınlar çiçeklerden hoşlanır. Tabii burada çiçeği hatırlanmanın, önemsenmenin bir sembolü olarak düşünebilirsiniz ama çiçeklerine ciddi ciddi mesai harcayanlar da var.

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