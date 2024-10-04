Aldıkları Çiçeklere Bebek Gibi Baktıklarını Kanıtlayan Kadınlar
Aldıkları Çiçeklere Bebek Gibi Baktıklarını Kanıtlayan Kadınlar
Özel günler, doğum günleri, bazen öylesine... Kadınlar çiçeklerden hoşlanır. Tabii burada çiçeği hatırlanmanın, önemsenmenin bir sembolü olarak düşünebilirsiniz ama çiçeklerine ciddi ciddi mesai harcayanlar da var.
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Olay şu paylaşımla ortaya çıktı.
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Ardından yeni postlar geldi.
Yalnız olmadığını görenler de cesaret aldı.
Güvenlik önemli.
Bakışanlar da var.
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Abartmasak?
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Çerçeve mi?
Durumlar böyle...
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