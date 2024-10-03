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Serenay Sarıkaya'nın Evinden Coşan Mont Fiyatlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Serenay Sarıkaya'nın Evinden Coşan Mont Fiyatlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
03.10.2024 - 18:20

Bakalım Perşembe günü kimler Twitter (X) timeline'ını şenlendirmiş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Günün görevi!

Günün görevi!
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👇

Kumaş pantolon olmazsa olmaz.

Kumaş pantolon olmazsa olmaz.
twitter.com

Lazerci samimiyeti...

Lazerci samimiyeti...
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Ah bu kaygı bozukluğu...

Ah bu kaygı bozukluğu...
twitter.com

Niye suşi?

Niye suşi?
twitter.com

Fiyatlar malum...

Fiyatlar malum...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇

👇
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Nick çok iyi.

Nick çok iyi.
twitter.com

👇

👇
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Karma işte.

Karma işte.
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Yavaştan kapatalım.

Yavaştan kapatalım.
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