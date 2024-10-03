Serenay Sarıkaya'nın Evinden Coşan Mont Fiyatlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Serenay Sarıkaya'nın Evinden Coşan Mont Fiyatlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Perşembe günü kimler Twitter (X) timeline'ını şenlendirmiş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Günün görevi!
Kumaş pantolon olmazsa olmaz.
Lazerci samimiyeti...
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Ah bu kaygı bozukluğu...
Niye suşi?
Fiyatlar malum...
👇
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Nick çok iyi.
👇
Karma işte.
Yavaştan kapatalım.
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