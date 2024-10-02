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Erkeklerin Güçlü Mental Sağlıklarına Örnekler Vererek Güldüren Kişiler

Erkeklerin Güçlü Mental Sağlıklarına Örnekler Vererek Güldüren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.10.2024 - 16:43

Kadınların daha duygusal ve yüksek empati sahibi olduklarına dair genel bir kanı vardır. Bunun tersi olarak erkekler de ya gamsızlıkla ya da düşüncesizlikle itham edilir. Kimileri de bu durumu avantaja çevirerek çelik gibi sağlam bir mentaliteye sahip oluyor.

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Örneğin viral olan bu arkadaş...

Örneğin viral olan bu arkadaş...
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Kendisi yalnız değil.

Kendisi yalnız değil.
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Hayırlı torun.

Hayırlı torun.
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