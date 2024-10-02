Erkeklerin Güçlü Mental Sağlıklarına Örnekler Vererek Güldüren Kişiler

Kadınların daha duygusal ve yüksek empati sahibi olduklarına dair genel bir kanı vardır. Bunun tersi olarak erkekler de ya gamsızlıkla ya da düşüncesizlikle itham edilir. Kimileri de bu durumu avantaja çevirerek çelik gibi sağlam bir mentaliteye sahip oluyor.