Erkeklerin Güçlü Mental Sağlıklarına Örnekler Vererek Güldüren Kişiler
Erkeklerin Güçlü Mental Sağlıklarına Örnekler Vererek Güldüren Kişiler
Kadınların daha duygusal ve yüksek empati sahibi olduklarına dair genel bir kanı vardır. Bunun tersi olarak erkekler de ya gamsızlıkla ya da düşüncesizlikle itham edilir. Kimileri de bu durumu avantaja çevirerek çelik gibi sağlam bir mentaliteye sahip oluyor.
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Örneğin viral olan bu arkadaş...
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Kendisi yalnız değil.
Hayırlı torun.
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