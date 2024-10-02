Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları

Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.10.2024 - 15:20

Mizah sadece dergide, ekranda, kaydırmalı videolarda değil, kimi zaman sokakta, hayatın içinde! Bu yüzden günlük hayatta yakaladıkları kareleri, olayları paylaşanlar hem çok seviliyor hem de etkileşim rekorları kırıyor. Bakalım geçtiğimiz hafta sokağın mizahında neler olmuş?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Esprili işletmelerimiz var.

Esprili işletmelerimiz var.
twitter.com

Bu kadar bilgiye gerek var mıydı?

Bu kadar bilgiye gerek var mıydı?
twitter.com

Düz bardak da iş görürdü.

Düz bardak da iş görürdü.
twitter.com

Ustaya saygı kuşağı...

Ustaya saygı kuşağı...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Çarpmadan duramayanlar!

Çarpmadan duramayanlar!
twitter.com

Poşet çayla da inatlaşmazsın.

Poşet çayla da inatlaşmazsın.
twitter.com

Şarj aleti alma komşu al.

Şarj aleti alma komşu al.
twitter.com

Biraz da yurt dışı.

Biraz da yurt dışı.
twitter.com

Ayıp ama!

Ayıp ama!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İnce!

İnce!
twitter.com

Hanımcılıkta zirve!

Hanımcılıkta zirve!
twitter.com

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın