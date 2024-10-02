Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları
Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları
Mizah sadece dergide, ekranda, kaydırmalı videolarda değil, kimi zaman sokakta, hayatın içinde! Bu yüzden günlük hayatta yakaladıkları kareleri, olayları paylaşanlar hem çok seviliyor hem de etkileşim rekorları kırıyor. Bakalım geçtiğimiz hafta sokağın mizahında neler olmuş?
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Başlayalım!
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Esprili işletmelerimiz var.
Bu kadar bilgiye gerek var mıydı?
Düz bardak da iş görürdü.
Ustaya saygı kuşağı...
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Çarpmadan duramayanlar!
Poşet çayla da inatlaşmazsın.
Şarj aleti alma komşu al.
Biraz da yurt dışı.
Ayıp ama!
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İnce!
Hanımcılıkta zirve!
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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