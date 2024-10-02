Mevsim Geçişi Yüzünden Ne Giyeceğine Karar Veremeyenler
Mevsim Geçişi Yüzünden Ne Giyeceğine Karar Veremeyenler
Mevsim geçişi denince akla her ne kadar mevsimsel hastalıklar gelse de giyim işi de kaosa ve kumara dönüşebiliyor. Kimi zaman tişörtlük olan havalar aniden montunuzu özletebiliyor. Tabii bunu gözlemleyip mizahını çıkaranlar da var.
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Herkes haklı...
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Şöyle bir çeşitlilik...
Berbat...
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Çok da utanmaya gerek yok.
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Şöyle de bir durum var.
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