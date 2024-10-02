Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Mevsim Geçişi Yüzünden Ne Giyeceğine Karar Veremeyenler

Mevsim Geçişi Yüzünden Ne Giyeceğine Karar Veremeyenler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.10.2024 - 14:27

Mevsim geçişi denince akla her ne kadar mevsimsel hastalıklar gelse de giyim işi de kaosa ve kumara dönüşebiliyor. Kimi zaman tişörtlük olan havalar aniden montunuzu özletebiliyor. Tabii bunu gözlemleyip mizahını çıkaranlar da var.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Herkes haklı...

Herkes haklı...
twitter.com

Şöyle bir çeşitlilik...

Şöyle bir çeşitlilik...
twitter.com

Berbat...

Berbat...
twitter.com

Benzer şikayetler...

Benzer şikayetler...
twitter.com

Çok da utanmaya gerek yok.

Çok da utanmaya gerek yok.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şöyle de bir durum var.

Şöyle de bir durum var.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın