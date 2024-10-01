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Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.10.2024 - 15:35

Jestler, hikayeler, cuk oturan sözler... Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir caps. Mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ve kelime şakaları da bunlardan sadece biri. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?

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Başlayalım!

Başlayalım!

Sherlock musun mübarek!

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Efsaneyi hatırlayalım.

Efsaneyi hatırlayalım.
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Seneye de Antalyalılar gelir.

Seneye de Antalyalılar gelir.
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Biraz da hukukçu dertleri...

Biraz da hukukçu dertleri...
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Ümit Özat'ın ortası...

Ümit Özat'ın ortası...
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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