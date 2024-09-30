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Aşksal Durumlarını Tek Görselle Anlatarak Karmaşık Duygular İçine Sokan Kişiler

Aşksal Durumlarını Tek Görselle Anlatarak Karmaşık Duygular İçine Sokan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
30.09.2024 - 11:35

Seveni, sevilmeyeni, kavuşanı, özleyeniyle aşk meşk meseleleri oldukça çetrefilli ve kişisel. Herkesin de kendine has bir durumu var. Bu durumlar Twitter'da soruldu. Popüler yanıtlar alındı.

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Soru şöyleydi.

Soru şöyleydi.
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Yanıtlara bakalım.

Yanıtlara bakalım.
twitter.com

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