Aşksal Durumlarını Tek Görselle Anlatarak Karmaşık Duygular İçine Sokan Kişiler
Aşksal Durumlarını Tek Görselle Anlatarak Karmaşık Duygular İçine Sokan Kişiler
Seveni, sevilmeyeni, kavuşanı, özleyeniyle aşk meşk meseleleri oldukça çetrefilli ve kişisel. Herkesin de kendine has bir durumu var. Bu durumlar Twitter'da soruldu. Popüler yanıtlar alındı.
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Soru şöyleydi.
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Yanıtlara bakalım.
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