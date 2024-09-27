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Öğrenci Kartındaki Fotodan Kısırın Olması Gereken Kaba Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Öğrenci Kartındaki Fotodan Kısırın Olması Gereken Kaba Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.09.2024 - 18:30

Bakalım Cuma günü tweetleriyle kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Ne kadar sağlıklı?

Ne kadar sağlıklı?
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Günün hikayesine geçelim.

Günün hikayesine geçelim.
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Naylon leğensiz olmuyor.

Naylon leğensiz olmuyor.
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Dava aç!

Dava aç!
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Çok gizli.

Çok gizli.
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👇

👇
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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