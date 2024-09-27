Öğrenci Kartındaki Fotodan Kısırın Olması Gereken Kaba Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Öğrenci Kartındaki Fotodan Kısırın Olması Gereken Kaba Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Cuma günü tweetleriyle kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Ne kadar sağlıklı?
Günün hikayesine geçelim.
Naylon leğensiz olmuyor.
Dava aç!
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Çok gizli.
👇
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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